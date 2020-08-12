Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал рекомендации Минздрава Украины касательно карантина «глупостью». Он заявил об этом на оперативном заседании горсовета 11 августа, трансляция опубликована на его странице в Facebook

Ивано-Франковск перед выборами. Нетолерантный «свободовец» Марцинкив - вне конкуренции © Сommons.wikimedia/ВО Свобода Наталья Микула заявила, что с 1 сентября в Ивано-Франковске заработают детские садики и заведения общего образования.

«Начали завозить средства дезинфекции. Во многих заведениях уже есть специальные разметки для движения детей. Созданы места для скрининга», — рассказала она, уточнив, что, согласно рекомендациям Минздрава, в одном классе не должно находится более 20 человек.

При этом Микула добавила, что рекомендации МОЗ регулярно дополняются и меняются, что вызвало реакцию со стороны Марцинкива.

«Они там в Киеве сидят и всякую фигню пишут. Давайте договоримся так: 21 августа у нас сессия городского совета, и мы проработаем вопрос, и, как бы они там не делили нас на зоны, что бы они там ни делали — ерунду там всякую принимают, дети идут в школы и садики 1 сентября. Мы вообще должны запускать жизнь, иначе дойдем до того, что люди не будут иметь копейки в кармане», — высказался мэр.

На сегодняшний день Ивано-Франковская область входит в список регионов Украины, которые не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина. Так, в Ивано-Франковской области процент выявляемых случаев заболевания превышает установленную норму.