«У всех троих журналистов были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями», — подчеркнули в BBC.
Тем не менее, как сообщается, группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.
Еще двое журналистов BBC попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Задержаны журналисты не были.
За время протестов это уже далеко не первый случай нападения силовиков на представителей СМИ. Так, ранее в районе станции метро «Пушкинская» фотографу Associated Press Сергею Грицу силовики разбили камеру и отобрали у него флеш-карту. Флеш-карты также забрали у фотографов портала tut.by Дарьи Бурякиной и «Нашай Нівы» Надежды Бужан.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.