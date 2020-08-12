Силовики напали на съемочную группу русской службы «Би-би-си» во время протестов в Минске 11 августа. Об этом сообщила британская телерадиокорпорация

«Спасибо, что не расстреляли»: задержанный в Минске российский журналист вернулся в РФ © Benjamin Hahn / flickr BBC.

Тем не менее, как сообщается, группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков подошла к журналистам, один из них потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, вырвал из рук камеру и попытался сломать ее.

Еще двое журналистов BBC попытались убедить силовиков вернуть карточку аккредитации. В ответ двое из них начали бить оператора и наносить удары по его камере. Задержаны журналисты не были.

За время протестов это уже далеко не первый случай нападения силовиков на представителей СМИ. Так, ранее в районе станции метро «Пушкинская» фотографу Associated Press Сергею Грицу силовики разбили камеру и отобрали у него флеш-карту. Флеш-карты также забрали у фотографов портала tut.by Дарьи Бурякиной и «Нашай Нівы» Надежды Бужан.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.