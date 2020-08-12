Сенатор Крис Мерфи призвал Белый дом снять кандидатуру заместителя помощника госсекретаря Джули Фишер, предложенную на пост посла США в Белоруссии, в связи с протестами, проходящими после выборов президента. Об этом 12 августа сообщает «Интерфакс»

В США обеспокоены происходящим в Белоруссии после президентских выборов © REUTERS, Dmitry Brushko/Tut.By via REUTERS

По словам сенатора, хотя он и поддерживает идею более тесных отношений между США и белорусским народом, но сейчас не время «улучшать дипломатические отношения с правительством Лукашенко».

«Отправка посла в Минск сейчас, впервые за более чем десятилетний срок, будет сигналом того, что США потворствуют этим действиям, и я готов выступить против выдвижения кандидатуры в комитете по международным отношениям, если она не будет отозвана президентом», — отметил Мерфи.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Президент США Дональд Трамп в мае внес в сенат кандидатуру Фишер для утверждения на должность посла в Минске. Прибытие в Минск американского посла ожидалось летом текущего года.