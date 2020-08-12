Самодельные дымовые шашки обнаружили правоохранители в машинах в центре белорусского Бреста, Об этом 12 августа сообщает госагентство belta.by

Депутат Верховной Рады вместо работы зажгла дымовую шашку у стен парламента © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале.

В салонах иномарок нашли надувные шарики, «наполненные жидкостью неустановленного химического состава, дымовые шашки кустарного производства».

По этому факту проводят проверку.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Во вторник вечером несанкционированные акции продолжились. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.