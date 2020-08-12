«Данные граждане были задержаны в Минске в 2.00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по Минску по признакам статьи 293 части 2 УК (Участие в массовых беспорядках)», — говорится в материале следователей.
Накануне агентство опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых оно называло «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников — Артема Важенкова и Игоря Рогова. Позже Рогов был отпущен.