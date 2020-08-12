Россияне Артём Важенков и Игорь Рогов проходят по делу о массовых беспорядках в статусе подозреваемых. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии, передает 12 августа госагентство belta.by

Накануне агентство опубликовало видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которых оно называло «провокаторами» беспорядков в Минске, двое из четверых утверждают, что они из России. В своем Telegram-канале «Открытая Россия» заявила, что опознала на этой записи своих сотрудников — Артема Важенкова и Игоря Рогова. Позже Рогов был отпущен.