Президент Белоруссии Александр Лукашенко не выведет своих сторонников на улицу, потому что белорусская власть считает, что может справиться с протестами при помощи госаппарата и силовых структур. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: После победы Лукашенко ему будет проще договариваться с Путиным о будущем Союзного государства © Facebook, Алексей Дзермант

Однако, считает Дзермант, ситуация в российской политике в 2012 году, когда митинг на Поклонной горе организовывался в противовес митингам на Болотной площади, показала эффективность подобной тактики.

Белорусским властям следует это иметь в виду в любом случае, это достаточно действенный механизм, но пока они не считают, что он необходим для применения, добавил политолог.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, было задержано более 3000 человек, в больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.