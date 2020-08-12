«Считается, что мобилизации госаппарата и силовых структур достаточно. Призывы к обществу, мол, братья и сестры, поддержите меня, считаются уже крайней мерой на случай опасности. Считается, что силами государства можно обойтись на данном этапе», — пояснил эксперт.
Однако, считает Дзермант, ситуация в российской политике в 2012 году, когда митинг на Поклонной горе организовывался в противовес митингам на Болотной площади, показала эффективность подобной тактики.
Белорусским властям следует это иметь в виду в любом случае, это достаточно действенный механизм, но пока они не считают, что он необходим для применения, добавил политолог.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.
По данным МВД Белоруссии, было задержано более 3000 человек, в больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.