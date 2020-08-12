Евросоюз готов принять меры против лиц, ответственных за насилие и необоснованные аресты в Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля от 11 августа

Пушков объяснил, как санкции Евросоюза повлияют на отношения Лукашенко с ближайшим окружением © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В Брюсселе считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.

Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, подчеркнул дипломат, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам.

«Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации», — отмечается в сообщении.

Боррель также заявил, что прошедшие выборы «не были ни свободными, ни справедливыми».

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, было задержано более 3000 человек, в больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.