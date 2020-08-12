Глава белорусских католиков митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич, комментируя акции протеста в республике, призвал собрать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу страны. Обращение было опубликовано 11 августа на сайте конфессии

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«В ходе активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь, и появились потерпевшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата», — считает Кондрусевич.

Он призвался стороны конфликта остановить насилие.

«Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камня», — сказал архиепископ.

На выборах президента 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, было задержано более 3000 человек, в больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.