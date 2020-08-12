Применение силы в отношении участников акций протеста в Белоруссии вызывает тревогу. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 11 в интервью американской телекомпании CNN

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.

По его словам, государственные власти приняли решение прибегнуть к насилию против мирных протестующих, что, несомненно, является чрезмерным. Дипломат считает, что до настоящего момента участники акций не проявляли агрессию, не били окна, не жгли автомобили, и лишь желали быть услышанными.

«Неуважение к своему народу, гражданам вызывает тревогу. Я не знаю, как будет развиваться эта ситуация, но если это продолжится, я считаю, что должны быть политические последствия со стороны всего международного сообщества», — подчеркнул Линкявичюс.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.