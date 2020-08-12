Также подчеркивается, что спецдокладчик ООН должен предоставить срочную обновленную информацию для общественности, а также рекомендации к действиям по части защиты и ответственности в ответ на «усиливающиеся жесткие меры правительства и серьезные нарушения прав человека».
Правозащитники также призвали полицию Белоруссии немедленно прекратить применение чрезмерной силы и уважать основные права граждан.
«Власти должны немедленно расследовать применение полицией силы и освободить всех задержанных, которые протестовали мирно», — говорится в заявлении.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.
По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.