Представители правозащитной организации Human Rights Watch призывают спецдокладчика ООН по Белоруссии расследовать случаи насилия после состоявшихся в стране президентских выборов. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба организации

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

Правозащитники также призвали полицию Белоруссии немедленно прекратить применение чрезмерной силы и уважать основные права граждан.

«Власти должны немедленно расследовать применение полицией силы и освободить всех задержанных, которые протестовали мирно», — говорится в заявлении.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор.

По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник — 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.