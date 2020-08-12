Уточняется, что силовики взяли под контроль этот район белорусской столицы, но часть протестующих укрылась в собственных припаркованных машинах, сейчас ОМОН обыскивает их в поисках оппонентов, а также опасных веществ.
«Один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла», — говорится в сообщении.
У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога, обращает внимание корреспондент.
В целом сейчас Минске нет больших групп протестующих, ситуация в целом вернулась под контроль силовиков. На улицах мало машин и людей, часто попадаются экипажи милиции, автобусы с омоновцами и спецтехника. Уточняется, что сегодня протестующие не старались устроить массовые акции в центре, предпочитая действовать в своих районах.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.