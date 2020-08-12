ОМОН обыскивает припаркованные на проспекте Рокоссовского в Минске машины в поисках протестующих и опасных веществ. Об этом 12 августа сообщает корреспондент РИА Новости

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«Один из местных жителей отказался открывать свою старую советскую машину, в ответ омоновцы разбили в ней стекла», — говорится в сообщении.

У другого водителя, который привез на место событий журналистов и ждал, пока они закончат свою работу, омоновцы изъяли канистру с бензином под предлогом, что это может представлять опасность и использоваться для поджога, обращает внимание корреспондент.

В целом сейчас Минске нет больших групп протестующих, ситуация в целом вернулась под контроль силовиков. На улицах мало машин и людей, часто попадаются экипажи милиции, автобусы с омоновцами и спецтехника. Уточняется, что сегодня протестующие не старались устроить массовые акции в центре, предпочитая действовать в своих районах.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.