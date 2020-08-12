На официальном сайте КГБ Белоруссии по состоянию на 11-12 августа нет ни одного сообщения об акциях протеста против результатов президентских выборов

«Я осуждаю жесткое подавление». Страны ЕС высказались о протестах в Белоруссии © REUTERS, Vasily Fedosenko

Сайт МВД Белоруссии не удается открыть, видимо, из-за проблем с доступом в интернет по всей стране. Однако на странице ведомства в Facebook последний пост был размещен лишь 9 августа, в котором говорилось о сотрудниках ОМОН в Борисове. Там сказано, что стражи порядка остановили лошадь, которая испугалась громких звуков фейерверков и понеслась по оживленному проспекту города.

Отметим, что о протестах так же ничего не говорится на официальном сайте белорусского президента, где, в основном, содержится информация о производственных совещаниях и телефонных разговорах главы государства.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.