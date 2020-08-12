На официальном сайте президента Белоруссии 11 августа не было опубликовано ни одного сообщения о массовых акциях протеста против результатов выборов главы государства

«Нам некогда останавливаться». Минские заводы опровергли информацию о забастовках © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко с победой на выборах со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика, третье касалось телефонного разговора Лукашенко с президентом Армении Арменом Саркисяном, а четвертая — совещания по актуальным вопросам пищевой промышленности.

Ранее также сообщалось о том, что в Белоруссии возникли трудности с доступом по мобильной и проводной сети еще в день выборов президента — 9 августа. С того момента белорусы не могут подключиться к интернету без использования специальных программ и приложений.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.