Ранее сообщалось, что в Москве проходит третья акция протеста возле белорусского посольства с момента проведения выборов президента республики. На акции собрались люди, выражающие несогласие с результатами голосования.
Сейчас участники несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве расходятся по домам.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.