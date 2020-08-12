В Москве без происшествий завершилась акция протеста несогласных с официальными предварительными результатами президентских выборов в Белоруссии. Об этом 12 августа сообщает корреспондент «Интерфакса»

Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

Сейчас участники несанкционированной акции у посольства Белоруссии в Москве расходятся по домам.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.