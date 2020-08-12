Журналисты отмечают, что водители, как и в первые два дня протестов против результатов президентских выборов, едут по городу и сигналят, особенно, когда проезжают мимо сотрудников автоинспеции.
«В спальных районах отдельные горожане стоят возле домов и машут бело-красно-белыми флагами, им сигналят автомобилисты. Стало больше машин скорой помощи, которые ездят по городу со включенными сиренами», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что во вторник на окраинах Гродно видели военную технику — в спальных районах Девятовке и Вишневце.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.