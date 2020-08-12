Сотрудники ГАИ, которые перекрывают проезжую часть в Гродно, одеты в бронежилеты. Об этом 12 августа сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«В спальных районах отдельные горожане стоят возле домов и машут бело-красно-белыми флагами, им сигналят автомобилисты. Стало больше машин скорой помощи, которые ездят по городу со включенными сиренами», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что во вторник на окраинах Гродно видели военную технику — в спальных районах Девятовке и Вишневце.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.