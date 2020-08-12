Журналисты отмечают, что белорусская милиция постепенно оттесняет протестующих автомобилистов и пешеходов с проспекта Рокоссовского в Минске.
По их сведениям, бойцы ОМОНа в полном обмундировании и с щитами провели выборочные задержания, однако некоторые протестующие попытались отбить задержанных, кидая деревянные палки, камни и факелы.
В то же время указывается, что большинство протестующих призывают не провоцировать таким образом милицию.
«Со стороны Плеханова слышны взрывы, видны вспышки от светошумовых гранат. Кто-то из протестующих запустил фейерверк в направлении спецтехники и цепочки ОМОНа, которые делят проспект на несколько частей», — сказано в сообщении.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.