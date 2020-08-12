ОМОН в Минске зачистил от протестующих обе стороны проспекта Независимости возле ТЦ «Спектр» в районе метро «Уручье». Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

Журналисты отмечают, что до этого несколько раз со стороны ул.Ложинской были слышны громкие хлопки.

Также сообщается, что автомобильное движение в этом районе частично перекрыто, а некоторых собравшихся задерживают.

Ранее при виде правоохранителей протестующие пытались спрятаться во дворах и подъездах ближайших домов. Кроме того, многие из них стоят на общих балконах и скандируют в адрес омоновцев.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона.