Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в любой момент может предать Россию, однако в ближайшее время этого не сделает, так как ему нужна поддержка. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 11 августа

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.

По мнению Рудякова, это значит, что Москва не отвернулась от белорусского лидера, несмотря на его антироссийские заявления и действия в ходе избирательной кампании. Он также считает, что Россия могла все это время оказывать Лукашенко поддержку на уровне специальных ведомств.

«Россия ему в очередной раз руку протянула с открытой ладонью, но Лукашенко уже столько раз в эту руку плевал, что может плюнуть еще раз. Но это не будет завтра. Потому что эти протестные манифестации в Минске и других городах Белоруссии, несмотря на то что по численности они достаточно скромны, еще не закончились. И провокации сейчас начнутся», — отметил эксперт.

А Запад, по его словам, контролирует эту ситуацию, поэтому сейчас Лукашенко особенно нужна помощь России.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.