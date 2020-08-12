Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии.
По мнению Рудякова, это значит, что Москва не отвернулась от белорусского лидера, несмотря на его антироссийские заявления и действия в ходе избирательной кампании. Он также считает, что Россия могла все это время оказывать Лукашенко поддержку на уровне специальных ведомств.
«Россия ему в очередной раз руку протянула с открытой ладонью, но Лукашенко уже столько раз в эту руку плевал, что может плюнуть еще раз. Но это не будет завтра. Потому что эти протестные манифестации в Минске и других городах Белоруссии, несмотря на то что по численности они достаточно скромны, еще не закончились. И провокации сейчас начнутся», — отметил эксперт.
А Запад, по его словам, контролирует эту ситуацию, поэтому сейчас Лукашенко особенно нужна помощь России.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.