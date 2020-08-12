Запад еще попытается использовать президента Белоруссии Александра Лукашенко в своей игре против России. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру 11 августа

Андрей Золотарёв: В вопросе подавления протестов у Лукашенко есть выбор — пан или пропал © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимира Макея, по мнению эксперта, берегут на будущие проекты, а кандидат в президенты Светлана Тихановская не имеет достаточной поддержки.

«Но в том, что Запад будет продолжать разыгрывать эту карту, нет никаких сомнений. И это может быть направлено не столько против Лукашенко, сколько против России и президента России Владимира Путина… И Лукашенко, если он захочет получить легитимацию своей победы, придется еще плотно поработать и тщательно продумать уступки, на которые он пойдет для того, чтобы Запад его принял», — отметил Рудяков.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000.

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