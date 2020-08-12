В интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями, а именно недопуском к участию к выборам оппозиционных кандидатов и их арестом, вынудил избирателей объединиться вокруг домохозяйки Светланы Тихановской

По словам эксперта, нынешняя избирательная кампания стала самой сложной для белорусского лидера, который находится у власти 26 лет.

«Лукашенко сам для себя создал проблемы, это факт. Вместо того чтобы одобрить Бабарико и Тихановского, он умудрился их всех пересажать. Те, кого не посадили, уехали, тот же самый представитель IT-сегмента (бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало. — Ред.). В результате он получил единого оппозиционного кандидата. Консолидировать весь электорат вокруг одного политика — надо было очень сильно постараться. А вывод заключается в том, что все действия Лукашенко к этому и вели, в том числе и арест руководителей штабов во время кампании — уникальное явление, честно говоря», — заявил в интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Мирзаян объяснил, как Лукашенко укрепил белорусскую оппозицию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После недопуска к участию в президентских выборах ключевых оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико их предвыборные штабы объединились, и так совпало, что всеми тремя руководят женщины. Оппозиция выдвинула единого кандидата — Светлану Тихановскую, супругу несостоявшегося кандидата в президенты.

Согласно предварительным результатам голосования, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, а Светлана Тихановская занимает второе место с показателем 10,09%.