Президент Белоруссии Александр Лукашенко выиграл только первый раунд борьбы за власть в стране, судьба Белоруссии зависит от хода протестов и действий протестующих и власти, сказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 11 августа

«Оппозиция, безусловно, сделал ставку не на выборы, она понимала, что в электоральном ключе на избирательных участках ей не победить и в силу административного ресурса Лукашенко, и в силу объективно более широкой социальной поддержки», — сказал эксперт.

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом Майдан оппозиция устраивает опираясь на активное меньшинство, а не на общее мнение электорального большинства, подчеркнул Бортник.

В связи с этим он выразил мнение, что выборы для Лукашенко — только первый раунд борьбы за президентский пост, в дальнейшем судьба Белоруссии и в значительной мере стабильность в Восточной Европе будут зависеть от хода протестов, от действий протестующих и власти.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

Голосование на выборах в Белоруссии завершилось вечером 9 августа. В нем приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Действующий президент страны Александр Лукашенко по предварительным итогам ЦИК набрал на выборах главы государства в республике 80,23%.

На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, у нее 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%.

Голосованию в Белоруссии предшествовал ряд скандалов. Так, к участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию, впоследствии отправился на Украину, Бабарико был арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата Тихановской, которую некоторые СМИ рассматривали в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.