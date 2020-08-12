Отношения между Киевом и Минском после президентских выборов в Белоруссии будут развиваться только в максимально позитивном ключе, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Отношения между Киевом и Минском развиваются по восходящей, у них активное сотрудничество. Киев активно поучаствовал в предвыборной кампании Лукашенко в том ключе, в котором Лукашенко и проводил эту кампанию», — отметил эксперт.

Олег Неменский: На Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас говорят, что якобы СБУ подставила Лукашенко, но Лукашенко не так легко подставлять, тем более такой топорной работой. Лукашенко — опытнейший политик, он прекрасно понимал, что делает и на какие заявления и шаги идет в сложившейся ситуации. Поэтому отношения между Киевом и Минском будут и дальше развиваться в максимально позитивном ключе», — подчеркнул Неменский.

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29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Позднее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было хорошо спланированной провокацией спецслужб Украины.