Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев рассказал, кто мог бы стать «белорусским Левочкиным». Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру 11 августа

Болкунец объяснил, какую антироссийскую деятельность ведет глава МИД Белоруссии Макей © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

Золотарев заявил, что в Белоруссии остался только один открытый вопрос: найдется ли там свой экс-глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин, которого четвертый президент Виктор Янукович называет ответственным за разгон Майдана в Киеве в 2014 году.

«Может, им ("белорусским Левочкиным". — Ред.) будет [Владимир] Макей — министр иностранных дел. Учитывая то, что дальше маячит фигура [экс-кандидата на пост президента Валерия] Цепкало, который работал послом в Соединенных Штатах Америки, — фигура понятная и прогнозируемая американцами. Возможно, на продвижение этой фигуры и делается ставка», — отметил политолог.

При этом он не считает весомым аргументом то, что Цепкало долгое время работал с Лукашенко. Эксперт напомнил, что пятый президент Украины Петр Порошенко также «прекрасно уживался» с Януковичем.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.