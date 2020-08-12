В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.
Золотарев заявил, что в Белоруссии остался только один открытый вопрос: найдется ли там свой экс-глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин, которого четвертый президент Виктор Янукович называет ответственным за разгон Майдана в Киеве в 2014 году.
«Может, им ("белорусским Левочкиным". — Ред.) будет [Владимир] Макей — министр иностранных дел. Учитывая то, что дальше маячит фигура [экс-кандидата на пост президента Валерия] Цепкало, который работал послом в Соединенных Штатах Америки, — фигура понятная и прогнозируемая американцами. Возможно, на продвижение этой фигуры и делается ставка», — отметил политолог.
При этом он не считает весомым аргументом то, что Цепкало долгое время работал с Лукашенко. Эксперт напомнил, что пятый президент Украины Петр Порошенко также «прекрасно уживался» с Януковичем.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.