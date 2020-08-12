Выборы президента Белоруссии 9 августа спровоцировали в стране беспорядки. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, кандидатка набрала не менее 70% голосов.
«Да, возможно, там и передернули немножко в пользу Лукашенко, но социологи показывают, что реально рейтинг поддержки Лукашенко за 50%. Ну а то, что Тихановская — фигура абсолютно декоративная, как герой известного фильма говорил, "дурилка картонная", это также сначала было понятно. Поскольку она прямо признавалась, что в случае, если Лукашенко уходит, она временно, а дальше свободные выборы», — сказал Золотарев.
По его мнению, результат у выборов был ожидаемым. Что касается протестов, то он уточнил, что, хотя Лукашенко и поддерживает большинство, это большинство пассивно, а на улицы вышло проактивное меньшинство.
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