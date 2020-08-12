Глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев считает, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская является фигурой исключительно декоративной, в чем она сама и призналась. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 11 августа

На кандидата в президенты Тихановскую готовилось покушение — КГБ Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, кандидатка набрала не менее 70% голосов.

«Да, возможно, там и передернули немножко в пользу Лукашенко, но социологи показывают, что реально рейтинг поддержки Лукашенко за 50%. Ну а то, что Тихановская — фигура абсолютно декоративная, как герой известного фильма говорил, "дурилка картонная", это также сначала было понятно. Поскольку она прямо признавалась, что в случае, если Лукашенко уходит, она временно, а дальше свободные выборы», — сказал Золотарев.

По его мнению, результат у выборов был ожидаемым. Что касается протестов, то он уточнил, что, хотя Лукашенко и поддерживает большинство, это большинство пассивно, а на улицы вышло проактивное меньшинство.

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