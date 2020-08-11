В центре Бреста закончилось противостояние милиции и демонстрантов, стражи порядка фактически не дали горожанам собраться на акции протеста. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Предварительные меры. Белорусская оппозиция анонсировала на 10 августа общенациональную забастовку

Журналисты при этом пояснили, что протестующие пытались собраться в микрорайоне Восток, недалеко от администрации Московского района.

Также, по их сведениям, небольшое противостояние произошло в парке Воинов-интернационалистов, где протестующих разгоняли светошумовыми гранатами.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, руководящий страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.