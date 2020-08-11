«Брест сейчас словно вымер — похоже, что противостояние милиции и демонстрантов закончилось. В центре города — пусто. Горожанам собраться просто не дали — их превентивно задерживали», — говорится в сообщении.
Журналисты при этом пояснили, что протестующие пытались собраться в микрорайоне Восток, недалеко от администрации Московского района.
Также, по их сведениям, небольшое противостояние произошло в парке Воинов-интернационалистов, где протестующих разгоняли светошумовыми гранатами.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, руководящий страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.