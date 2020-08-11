В Минске спецназ вошел в универсам «Алми» на Каменной горке вслед за протестующими против итогов президентских выборов в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«Из автозака начали переводить задержанных в другой. Очевидцы подошли к машинам и начали кричать бойцам ОМОНа "Что вы делаете?!". На что один из правоохранителей ответил: "Это вы смотрите, что они делают", указав на разбитую цветочную клумбу и вывернутую тротуарную плитку», — говорится в сообщении.

Сотрудники ОМОНа также подошли к остановке, где стояли люди, и попросили их разойтись. Они очертили некую линию, за которую заходить нельзя, иначе начнут задерживать. Кроме того, правоохранители выборочно останавливают автомобили и задерживают водителей.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.