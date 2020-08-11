«Баррикады на "Каменной горке" разобрали. Милиция стоит со щитами. Люди разбежались: собравшихся обстреливали резиновыми пулями, применялись светошумовые гранаты», — говорится в сообщении.
Журналисты также отмечают, что столкновения на проспекте Дзержинского в районе торгового центра «Магнит» и парка Павлова завершились, cпецтехника разъезжается.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.