Силовики в Минске разобрали баррикады в районе метро «Каменная горка», которые установили протестующие против итогов президентских выборов в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

Журналисты также отмечают, что столкновения на проспекте Дзержинского в районе торгового центра «Магнит» и парка Павлова завершились, cпецтехника разъезжается.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.