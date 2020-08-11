По его словам, около девяти вечера к сотрудникам прессы, работавшим на склоне возле гостиницы «Орбита», подбежали несколько «космонавтов» без опознавательных знаков, которые повредили им аппаратуру.
«Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти», — рассказал Гриц.
Корреспондент уточнил, что сначала эти люди прогнали протестующих, а затем вернулись, чтобы «разобраться» с журналистами.
Ранее также сообщалось, что на проспекте Дзержинского в Минске повредили оборудование фотографу издания TUT.BY Вадиму Замировскому. Он считает, что милиции дали указание бить камеры.
На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.