По ее словам, протестами не руководят кукловоды из-за рубежа. Она отметила, что на улицы белорусских городов вышли обычные люди, которые хотят перемен.
«Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками»,- подчеркнула Колесникова.
Политик добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим. После этого Колесникова объявила минуту молчания в память о погибшем накануне участника акций протеста.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.