Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова 11 августа выступила с обращением, в котором она призвала власти страны услышать волю белорусских граждан

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«Мы просим действующую власть не игнорировать волю людей, не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками»,- подчеркнула Колесникова.

Политик добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим. После этого Колесникова объявила минуту молчания в память о погибшем накануне участника акций протеста.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.