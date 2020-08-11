В центре Гомеля вечером во вторник сосредоточено больше силовиков, чем протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

«Небольшие группы протестующих сосредоточились по улице Советской. Сама улица перекрыта, но кафе продолжают работать, хотя сегодня в Гомеле снова день трезвости. Ограничение на продажу спиртного продлили до 13 августа», — говорится в сообщении.

Также ситуация начинается накаляться и в других городах. В Гродно начались задержания акций протеста, а в Минске военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метро.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.