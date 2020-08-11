Протестующие против результатов президентских выборов в Белоруссии во вторник вечером собираются в группы от нескольких десятков до сотен человек в разных районах Минска. В некоторых частях города стражи порядка приступили к разгону участников акций. Об этом 11 августа сообщает Sputnik Беларусь

Ростислав Ищенко: Для Лукашенко начинается перманентная майданная страда © РИА Новости, Нина Зотина

Уточняется, что на проспекте Дзержинского силовики приступили к разгону людей. Несколько десятков силовиков выстроились в шеренгу, выставили щиты и двинулись на людей в районе ТЦ «Магнит».

По словам очевидцев, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями. Они пытаются скрыться в парке «Павлова», однако по его периметру уже расставлены автозаки. Свет в парке выключен.

«В Уручье большая группа протестующей молодежи начала выкрикивать антиправительственные лозунги. К ним также направились автозаки», — говорится в сообщении.

На выборах президента, которые состоялись 9 августа, победу одержал Александр Лукашенко, который руководить страной уже много лет. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов голосования, которые продолжились и в понедельник вечером и продолжаются до сих пор. В отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.