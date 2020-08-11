«Журналиста отпустили из изолятора на улице Окрестина в Минске (Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома) и передали сотрудникам посольства. В ближайшее время его отвезут на границу России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании Солопов был избит, у него легкая черепно-мозговая травма. За медицинской помощью он планирует обратиться, когда вернется в Москву.
В ближайшее время журналиста отвезут на границу с Россией.
Ранее сообщалось, что российские журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Максим Солопов и Семен Пегов были задержаны правоохранителями во время акции протеста в Минске.
В тот же день были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.