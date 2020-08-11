В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает Sputnik Беларусь

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа опубликованном агентством, видно, как один из протестующих прыгает на щиты, другой распыляет газ. Силовики в ответ применяют дубинки.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.