«Поскольку то, что случилось с Украиной после майдана, властями используется как пример последствий майдана, как пример того, что будет с Белоруссией в случае незаконного смещения власти», — объяснил политолог.
При этом некоторая часть белорусской оппозиции имеет связи с Украиной и пыталась работать там, напомнил собеседник издания.
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. За его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.
Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.