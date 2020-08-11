Украинский майдан влияет на ситуацию в белорусском обществе как позитивно, так и негативно, рассказал в интервью изданию директор Украинского института политики Руслан Бортник

«Поскольку то, что случилось с Украиной после майдана, властями используется как пример последствий майдана, как пример того, что будет с Белоруссией в случае незаконного смещения власти», — объяснил политолог.

При этом некоторая часть белорусской оппозиции имеет связи с Украиной и пыталась работать там, напомнил собеседник издания.

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлану Тихановскую проголосовали 10,09% белорусов. Штаб лидера оппозиции результаты подсчета голосов не признал, сама Тихановская покинула страну.

Белорусская оппозиция, недовольная итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступая в столкновение с ОМОН и забрасывая силовиков «коктейлями Молотова». Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ и водометы.

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