У задержанного в Белоруссии российского журналиста Семена Пегова подозрение на сотрясение мозга. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил его коллега, российский журналист, специальный корреспондент проекта WarGonzo Алексей Ларкин, передает РИА Новости

Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок были задержаны во время акций протеста в Минске 9 августа.

«У него замедленная речь, не очень хорошо произносит слова, есть большая вероятность того, что у него сотрясение мозга от удара дубинкой по голове», — рассказал Ларкин.

Свободу Пегову, свободу репортёрам! Белоруссии придётся объясниться за российских журналистов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Антон Старков и Дмитрий Ласенко возвращаются в Москву и уже пересекли границу с Россией.

Ранее сообщалось, что журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Максим Солопов и Семен Пегов были задержаны правоохранителями во время акции протеста в Минске. В тот же день были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.