Руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок были задержаны во время акций протеста в Минске 9 августа.
«У него замедленная речь, не очень хорошо произносит слова, есть большая вероятность того, что у него сотрясение мозга от удара дубинкой по голове», — рассказал Ларкин.
Также сообщается, что Пегов, Зиздок и еще двое задержанных журналистов Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко возвращаются в Москву и уже пересекли границу с Россией.
Ранее сообщалось, что журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Максим Солопов и Семен Пегов были задержаны правоохранителями во время акции протеста в Минске. В тот же день были также задержаны несколько журналистов Sputnik Беларусь и телеканала «Дождь». Часть из них уже смогла вернуться в Москву, однако им на пять лет запрещен въезд в республику.