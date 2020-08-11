В результате массовых общественных беспорядков после выборов в Белоруссии в больницах оказались более 200 человек. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил Минздрав республики, передает портал TUT.BY

«В последние 2 дня после несанкционированных уличных акций в службу скорой медицинской помощи и в больницы обратились граждане с различными травмами. На сегодняшний момент в стационарах республики находятся на лечении чуть больше 200 человек. В том числе с ушибами мягких тканей, травмами конечностей», — заявили в Минздраве.

Венесуэльский вариант для Белоруссии? К чему приведёт отъезд из страны Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«В основном травмы легкой степени тяжести. Нескольким пациентам потребовалось проведение операций. Состояние их стабилизировано. К сожалению, один человек погиб. Смерть наступила до осмотра врачами скорой медицинской помощи», — сказали в Минздраве.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.