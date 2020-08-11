Внутренние войска Белоруссии начали задерживать предполагаемых участников акций протеста у метро «Пушкинская». Об этом во вторник, 11 августа, сообщило агентство РИА Новости

«Солдаты патрулируют окрестности станции и задерживают подозрительных лиц, иногда им приходится бежать за группами молодых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проезжающие мимо водители гудками выражают свое возмущение.

Белоруссия. Хроника выборов президента и протестов, 11 августа

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.