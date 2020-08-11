В интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что с ограничениями могут столкнуться такие важные для национальной экономики отрасли, как нефтепереработка и калийные удобрения

Европейские страны обсуждают вопрос расширения санкционного давления против Белоруссии, поскольку считают, что президентские выборы прошли с нарушениями, в том числе прав человека.

«Вероятнее всего, они будут не персональные. Персональными санкциями в Белоруссии уже обложено всё, за редким исключением. Речь может идти о секторальных санкциях, а это может быть большой проблемой. Особенно проблемные зоны белорусской экономики — это нефтепереработка, которая приносит основную часть валютной выручки, что очень важно для экономики», — сказал в интервью изданию Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Константин Затулин: Лукашенко как беспринципный политик неоднократно шантажировал Россию © РИА Новости, Нина Зотина

Эта отрасль и без того переживает сложные времена. Налоговый манёвр в России, начавшийся в 2015 году, привёл к потерям белорусских нефтеперерабатывающих заводов по итогам 2019 года $320 млн, а за период 2019-2024 годы эта сумма составит $5,8 млрд. Впервые за много лет бюджет Белоруссии (на 2020 год) принят с дефицитом.

«Второе — это калийные удобрения, это вообще будет большой трагедией. Это важный фактор по работе с Китаем, Индией, Бразилией. Соответственно, сельскохозяйственный транзит и все эти направления могут попасть под удар», — продолжил Абзалов.

Кроме того, предложения о введении дополнительных санкций против Белоруссии звучат уже и в Соединённых Штатах.