«Нет, конечно. Там не то что неточно подсчитали. Там, во-первых, чудовищная подделка. Если нормально пересчитать, то результат будет не 80% за Лукашенко и 10% за Тихановскую, а зеркально наоборот», — заявил Цепкало.
По мнению политика, объем подлога составляет «не 10%, не 20%, а подлог составляет 70%», поэтому на пересчет голосов власти точно не пойдут.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.