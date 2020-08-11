Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уверен, что власти республики не пойдут на пересчет голосов. Об этом он заявил РИА Новости во вторник, 11 августа

«Нет, конечно. Там не то что неточно подсчитали. Там, во-первых, чудовищная подделка. Если нормально пересчитать, то результат будет не 80% за Лукашенко и 10% за Тихановскую, а зеркально наоборот», — заявил Цепкало.

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.