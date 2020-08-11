Ранее стало известно, что Цепкало покинул Белоруссию и в настоящее время находится в Киеве.
«Я, безусловно, вернусь. Вернусь, если установится двоевластие. Если нет, то мне грозит от 8 до 15 лет по заявлению Ермошиной (глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. — Ред.)», — сказал он.
Он также отметил, что не планирует сдаваться в руки нынешней власти.
«Отдать им себя в руки — подвиг небольшой. Героизма в этом немного, а им в радость будет. Я не хочу Лукашенко доставлять такую радость», — добавил Цепкало.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.