Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что вернется в страну лишь тогда, когда там установится двоевластие. Об этом он заявил агентству РИА Новости во вторник, 11 августа

Ранее стало известно, что Цепкало покинул Белоруссию и в настоящее время находится в Киеве.

«Я, безусловно, вернусь. Вернусь, если установится двоевластие. Если нет, то мне грозит от 8 до 15 лет по заявлению Ермошиной (глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. — Ред.)», — сказал он.

Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Отдать им себя в руки — подвиг небольшой. Героизма в этом немного, а им в радость будет. Я не хочу Лукашенко доставлять такую радость», — добавил Цепкало.

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, по данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.