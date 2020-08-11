Многолетние военные действия привели к тому, что жители Донбасса сформировали так называемый «язык войны», об этом в интервью РИА Новости 11 августа рассказала старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина

Учёные объясняют изменения в языке спецификой проживания. Когда в условиях опасности нужно чётко и быстро формулировать мысль, слова и выражения выбираются яркие, короткие и меткие.

«Мы пришли к выводу, что в донбасском диалекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему», — пояснила Татьяна Власкина.

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В числе примеров специалисты приводят такие слова, как «располага». Так жители линии разграничения называют расположение части. «Будильник» — ранний обстрел, «сапог» — снаряд для противотанкового гранатомета.

В новом «словаре войны» есть и устойчивые выражения. Например, «ковры выбивают» — частая стрельба из миномета, «упал грузовик с кирпичом» — мощный одиночный взрыв.

Языковеды не прогнозируют, как дальше будет формироваться «военный язык», но утверждают, что существовать он будет весь период конфликта и ещё долго после его окончания.

Военные действия на территории Донбасса начались в 2014 году. За это время погибло около 13 тысяч человек.

Минские соглашения не дали результата, обстрелы не прекратились. 27 июля 2020 года в силу вступили новые меры по поддержке бессрочного перемирия.

Несколько раз стороны уже сообщали об их нарушении, однако представители Донецкой и Луганской республик говорят, что сейчас в регионе относительная тишина.