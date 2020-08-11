Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о подготовке школ к новому учебному году 11 августа на своей странице в Facebook

По его словам, в череде постоянных изменений, разъяснений и делений страны на разноцветные зоны пора подумать о главном — качестве образования.

«Сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения учащихся. Наносим специальную разметку движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но заботимся и о надлежащем образовании», — написал мэр Франковска.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 11 августа

При этом эпидемиологическая ситуация в стране крайне напряжённая, а Ивано-Франковская область — в числе антилидеров по количеству заразившихся.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине выросло на 1158 за минувшие сутки, скончались еще 29 человек.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской (161), Одесской (134), Харьковской областях (129), Киеве (123) и Ивано-Франковской области (114).

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов, среди заболевших — 66 детей и 75 медработников.