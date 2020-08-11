ТАСкомбанк, принадлежащий украинскому политику, экс-кандидату в президенты страны Сергею Тигипко, покупает за почти 778 млн грн ($28,1 млн) часть бизнес-центра, который строит компания бизнесмена. Об этом говорится в сообщении ТАСкомбанка 11 августа

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