Как отмечается, 10 августа его наблюдательный совет согласовал заключение банком дополнительного соглашения с ООО «Билдинг Инвест Групп», конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.
Согласно документу, финучреждение приобретает для своих нужд недвижимость площадью 5761 кв м для размещения головного офиса банка за 777, 7 млн грн, из расчета 66 тыс. грн ($2,39 тыс.) за 1 кв. м.
Строящийся офисно-торгово-развлекательный комплекс расположен в квартале, ограниченном улицами Оленовске, Межигорской и Набережно-Луговой в Подольском районе Киева.