На Youtube-канале и в Instagram Сергея Михалка множатся комментарии, в которых исполнителя критикуют за пассивную политическую позицию в отношении протестов в Белоруссии

Михалок активно поддержал украинский Майдан в 2014 году, а его песня «Воины света» пользовалась большой популярностью среди радикалов, принявших самое активное участие в госперевороте.

Вот самые яркие из комментариев:

«Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни», «Сергей, скажи хоть пару фраз о ситуации на твоей Родине, поддержи земляков».

Фига в кармане. Как в Белоруссии музыкант-изгой стал кумиром власти © Платонова Алина / wikimedia.org

«Когда в 2014 начался "кипиш" в Украине — Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране — ты молчишь… Что не так в тебе?».

Ранее на президентских выборах Белоруссии со значительным перевесом победил Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.

Его ближайшая соперница Светлана Тихановская смогла заручиться поддержкой менее 10% голосов избирателей, однако назвала данные ЦИК сфабрикованными.

После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов.