Михалок активно поддержал украинский Майдан в 2014 году, а его песня «Воины света» пользовалась большой популярностью среди радикалов, принявших самое активное участие в госперевороте.
Вот самые яркие из комментариев:
«Эй! "Воин света"! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни», «Сергей, скажи хоть пару фраз о ситуации на твоей Родине, поддержи земляков».
«Искренне не понимаю, почему человек, который столько сделал для борьбы с тараканом, когда это было трудно делать, сейчас "чиллит" на даче и ни словечка не скажет про свою родную Беларусь. Очень обидно».
«Когда в 2014 начался "кипиш" в Украине — Серега, ты поддержал Украину. Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране — ты молчишь… Что не так в тебе?».
Ранее на президентских выборах Белоруссии со значительным перевесом победил Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов.
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