Видео с бело-красным флагом Белоруссии появилось 11 августа на странице в Facebook в группе парка беспилотников Dronarium Ukraine

«Как у Новороссии». В Белоруссии разрабатывают новый государственный флаг © Telegram-канал Украина.ру

«Dronarium на стороне прав человека. Мы неоднократно поднимали флаги тех, кто испытывает притеснения в своих свободах: сопровождение флагами проведения Киев Прайд, полет над Киевом флага крымско-татарского народа. Поэтому сегодня мы снова в небе — теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку», — говорится в посте группы в Facebook.

Красно-белое знамя, поднятое украинскими активистами, было символом Белоруссии до 1995 года. Затем ему на смену пришёл ныне действующий красно-зелёный флаг.