Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 11 августа рассказал о позиции России в отношении Минска

Андрей Золотарёв: В вопросе подавления протестов у Лукашенко есть выбор — пан или пропал © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.