«Лукашенко для России, конечно, тот еще подарок, но все, кто там помимо Лукашенко, еще хуже. Вместо Лукашенко в Белоруссии возможен хаос, а России хаос не нужен. Поэтому, безусловно, Россия не будет очень активно поддерживать Лукашенко, но давить свой майдан она мешать ему тоже не будет», — сказал Ищенко.
В голосовании на выборах президента, которые состоялись 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. Победу в них, согласно данным ЦИК, с подавляющим преимуществом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков на улицах Минска и других городов страны граждане устроили массовые акции протеста против официальных результатов выборов. Военные и милиция применяли силу к гражданам, сообщалось о десятках раненых и погибшем. При этом в отношении протестующих возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям закона, задержаны около трех тысяч человек.
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