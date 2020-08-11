О демократических выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пока говорить рано, требуется влияние России, заявил в интервью «Интерфаксу» Хайко Маас

По словам главы МИД ФРГ, режим прекращения огня соблюдается впервые за долгое время, что даёт повод к оптимистичным прогнозам.

Донецкий эксперт рассказал, как Украина похоронит все благие начинания в вопросе мира © fakty.ua

Хайко Маас считает, что Украина «проявила гибкость и готовность идти навстречу», тех же шагов в Германии ждут от Москвы.

«Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать своё влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в «нормандском формате», — сказал политик.

Полное всеобъемлющее прекращение огня вступило в силу с 27 июля. С тех пор стороны несколько раз обвинили друг друга в обстрелах.