Лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк записал видеообращение в поддержку протестов в Белоруссии. Он опубликовал его на своей странице в Facebook 10 августа

Украинская рэп-исполнительница поддержала протестующих в Белоруссии © Instagram, Аlyona Аlyona

Он обратился к белорусам со словами поддержки, сказав, что украинцы «очень озабочены, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущей, богатой и счастливой».

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3 тыс. человек.