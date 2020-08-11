«Сейчас пришло такое "замечательное" время, когда у наших соседей-белорусов беда. Продолжаются протесты, большие массовые протесты. И все артисты, которые хотят сохранить свои гастроли в этой стране, позасовывали себе, простите, языки в одно место и пережидают. Вспомните, как нас поддержала Беларусь. Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас», — заявил Хлывнюк.
Он обратился к белорусам со словами поддержки, сказав, что украинцы «очень озабочены, и хотели бы очень, чтобы у вас не было крови и травм, чтобы ваша страна была цветущей, богатой и счастливой».
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Это спровоцировало массовые беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3 тыс. человек.