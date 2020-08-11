Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошел на обострение отношений с Россией, понимая, что потерять ее в нынешних обстоятельствах всё равно не сможет, считает ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Принципиальных перемен не произойдет. Россия по-прежнему будет требовать, чтобы Белоруссия пошла на интеграционные предложения, сформулированные в декабре 2018 года. Но, возможно, в конкретику этих предложений будут вноситься коррективы», — отметил эксперт.

По его мнению, Лукашенко, несомненно, после прошедших выборов окажется более слабой фигурой, так как настроения в обществе сложились не в пользу действующей системы.

«Нанесен удар по отношениям Белоруссии и Европы, поэтому у России есть основания вновь настойчиво предлагать интеграцию. Но радикальных перемен не произойдет. Собственно, Лукашенко и пошел на обострение отношений, понимая, что потерять Россию в нынешних обстоятельствах все равно не сможет, поэтому у него есть возможность сделать риторику более жесткой», — подчеркнул Неменский.

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Олег Неменский: На Западе оценят жесткую риторику, которую избрал Лукашенко в отношениях с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Позднее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание 33 россиян в Белоруссии было хорошо спланированной провокацией спецслужб Украины.