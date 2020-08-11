Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что поджог его автомобиля был угрозой от власти, и пообещал наказать виновных. Он написал об этом на своей странице в Facebook 11 августа

Экс-глава Офиса президента Украины остался без колес: в Киеве чуть не сгорела Tesla Богдана - СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Поскольку это еще один момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и черных волн в СМИ, я смотрю на это как на угрозу от власти… Я понимаю, что у заказчика этого преступления есть какой-то преступный опыт и его соучастие в высших государственных офисах, но, дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это вы теперь бахнули kerasínčíku в кастрик», — написал экс-глава ОПУ.

Он пообещал вывести виновных на чистую воду и обеспечить их «комфортными условиями наказания».