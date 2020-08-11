Ранее сообщалось, что в ночь на 11 августа в Киеве загорелся автомобиль Tesla Model X, принадлежащий Богдану. Машина сгорела.
«Поскольку это еще один момент в ряде уголовных дел против меня и моих друзей и черных волн в СМИ, я смотрю на это как на угрозу от власти… Я понимаю, что у заказчика этого преступления есть какой-то преступный опыт и его соучастие в высших государственных офисах, но, дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это вы теперь бахнули kerasínčíku в кастрик», — написал экс-глава ОПУ.
Он пообещал вывести виновных на чистую воду и обеспечить их «комфортными условиями наказания».